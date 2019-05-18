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فيديو.. اشتعال النيران داخل قطار ركاب فى تشيلى دون وقوع إصابات

السبت، 18 مايو 2019 04:40 م
فيديو.. اشتعال النيران داخل قطار ركاب فى تشيلى دون وقوع إصابات قطار تشيلى
كتب محمد تهامى زكى
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اندلعت النيران داخل قطار ركاب متجه إلى مدينة تشيلان فى دولة تشيلى، بسبب انقطاع التيار الكهربائى.

ووفق مقطع فيديو صوره أحد الركاب داخل القطار، أظهر اشتعال النيران داخل عربات القطار ليعبش الركاب فى حالة من الذعر والرعب، وحاولوا الخروج بهرولة لإنقاذ حياتهم.

 

من جانبه أوضح خورخى كورينجو، مسؤول عن الصيانة فى شركة السكك الحديدية، أن هذا الحادث هو الأول من نوعه ولم نشاهد مثله من قبل ونشعر بالأسف لما حدث، ونعتذر للركاب وفتحنا تحقيقا بالحادث"، مؤكدا أنه لحسن الحظ لم يسجل سقوط أى إصابات، وفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

فيما قال أحد شهود العيان من الركاب، بدأت النيران تشتعل فى سقف القطار بعد انقطاع التيار الكهربائى، ثم وقع انفجار بسبب عطل فى إمداد الكهرباء، وبدأ الناس بمحاولة الخروج من العربة، ولم يلتزموا بقواعد الإجلاء لذلك كانوا فى حالة من الهرج والهيستيريا وتم عشرات الركاب من القطار المحترق فى محطة سان هافيير.

 

 


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