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عميد الجالية المصرية بالنمسا: ما حققه الرئيس السيسى يتخطى الإنجاز للإعجاز

السبت، 18 مايو 2019 03:10 ص
عميد الجالية المصرية بالنمسا: ما حققه الرئيس السيسى يتخطى الإنجاز للإعجاز محمد جويد عميد الجالة المصريى بالنمسا
كتب محمود راغب
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حرص الدكتور محمد عزت جويد عميد الجالية المصرية بالنمسا الذى يقيم بالنمسا منذ ما يقارب من السبعين عاما، على تلبية دعوة السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية على مأدبة الإفطار التي أقامها في مقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا والتى تبعد عن مقر إقامته ما يزيد عن مئتى كم.
 
وعلى هامش مأدبة الإفطار قال  الدكتور محمد عزت جويد،  أنه تحمل مشاق السفر على الرغم من سنه المتقدم وما يعانيه من الأمراض وذلك لسببين: الأول هو تقديرا شخصيا للسفير عمر عامر الذي له مكانة كبيرة فى نفوس أبناء الجالية المصرية على وجه العموم وعندى أنا شخصيا على وجه الخصوص، لما يبذله من جهد للم شمل الجالية المصرية بالنمسا، وتقديم مصر فى أفضل صورة.
 
وتابع: السبب الثانى أننى أردت أن أبلغ رسالة للسفير ولأبناء الجالية المصرية بالنمسا بضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذا الرجل الذى منحته العناية الإلهية لمصر، والتى استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة، وهو مستمر فى تحقيق المزيد من الإنجازات.
 
وأكد الدكتور محمد عزت جويد أن ما يحققه السيسى يتخطى الإنجاز للإعجاز، مؤكدا أن هذه شهادة منه وهو فى هذه السن التى ينتظر فيها المرء أيًّا من المصالح الخاصة.
 
 

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