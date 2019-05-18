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السبت، 18 مايو 2019 04:20 م
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ضبط 11 مخبزًا لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

السبت، 18 مايو 2019 03:25 م
ضبط 11 مخبزًا لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخبزا بمركز كوم حمادة لانتاجه خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وكذلك تجميع الدقيق المدعم لإعادة بيعه فى السوق السوداء للتربح والكسب الغير مشروع، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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دقيق مدعم

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