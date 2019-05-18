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السبت، 18 مايو 2019 07:10 ص
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صور.. دروس ولقاءات يومية لنشر الفكر الوسطى بمساجد الأقصر خلال رمضان

السبت، 18 مايو 2019 07:00 ص
صور.. دروس ولقاءات يومية لنشر الفكر الوسطى بمساجد الأقصر خلال رمضان لقاءات ومحاضرات ودروس
الأقصر – أحمد مرعى
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بعد مرور 12 يوما على شهر رمضان المبارك، نجح رجال مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد عبد الدايم، فى دخول قلوب الأهالى والمواطنين، وذلك عبر لقاءات ومحاضرات ودروس دينية مكثفة تنطلق بصورة يومية فى عدد من المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

وفى هذا الصدد يقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه الدعاة انطلقوا كأسراب من النحل فى خدمة الدين الإسلامى الحنيف لتوصيله للمواطنين فى لقاءات ودروس بعد العصر كل يوم، حيث شهدت عشرات المساجد تنظيم الملتقيات الفكرية بمختلف الإدارات.

 

وأضاف عبد الدايم أنه فى إدارة أوقاف أصفون تم عقد ندوات الملتقى بمسجدين وذلك كل يوم سبت واثنين وأربعاء من كل أسبوع، بمشاركة نخبة من علماء الأوقاف ونخبة من علماء الوعظ والإرشاد بالأزهر، وذلك حفاظا على نشر الفكر الوسطى ومحاربة التطرف والإرهاب، وتم تنظيم الدروس الدينية فى مسجدى العتيق بأصفون ومسجد الشيخ أبو دوح بطفنيس، حيث أدى المحاضرات كل من الشيخ زكريا بكرى عبد الوهاب إمام وخطيب، والشيخ عبد المحسن محمد واعظ بالأزهر وكان عنوان الملتقى عن رمضان شهر القرآن، وأدى المحاضرة فى المسجد العتيق فى أصفون الدكتور أحمد سليم.

 

وفى إدارة أوقاف حاجر كومير تم تنظيم الملتقيات فى المسجد الكبير بالترعة، والمسجد العتيق بالدقيرة، وذلك كل يوم سبت واثنين وثلاثاء من كل أسبوع، وفى إدارة أوقاف الزينية تم تنظيم ملتقيات فكرية كل يوم سبت وإثنين وأربعاء من كل أسبوع، وذلك عصر كل يوم من هذه الأيام، ويشارك فى هذه الملتقيات نخبة من علماء الأوقاف ونخبة من علماء الوعظ والإرشاد بالأزهر.

 

دروس المساجد بالأقصر(1)
 

دروس المساجد بالأقصر(2)
 

دروس المساجد بالأقصر(5)
 

دروس المساجد بالأقصر(7)
 

دروس المساجد بالأقصر(8)
 

دروس المساجد بالأقصر(9)
 

دروس المساجد بالأقصر(10)
 

دروس المساجد بالأقصر(11)
 

 

دروس المساجد بالأقصر(13)
 

دروس المساجد بالأقصر(14)
 

دروس المساجد بالأقصر(17)
 

 


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