صور.. استكمال طلاء واجهات العقارات والمبانى بمدن الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

استكملت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، أعمال طلاء واجهات كافة العقارات الخاصة والعامة داخل العاصمة والمدن الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع إدارة التنسيق الحضارى، حيث تم تحديد الانتهاء من العمل خلال 30 يوم، على ان تتولى الوحدات المحلية انذار مالكى العقارات والقاطنين بها لسرعة إنهاء الأعمال فى الموعد المحدد تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإضفاء مظهر حضارى للمدن.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد إن المحافظة تتحمل 50 % من تكلفة طلاء المبانى والعمارات الحكومية على أن يقوم ساكنى الوحدات والمبانى بسداد النسبة المتبقية خلال 6 أشهر اعتبارا من الأول من يونيو القادم.

وأضاف حسين فى بيان أن الجهات المختصة بالتعاون مع الوحدات المحلية تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن سداد الأقساط لضمان تحصيل مستحقات الدولة.

كما أعلن وكيل وزارة الإسكان عن استكمال تنفيذ مشروع إنشاء مركز شباب العروبة تنفيذ إدارة إسكان الداخلة تحت إشراف المهندس حلمى عادل والمهندس محمد رفاعى مدير إدارة إسكان الداخلة حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 شهور ومن المقرر أن تنتهى فى يوليو 2019 بتكلفة 800 ألف جنيه.

وفى سياق متصل قال وكيل وزارة الإسكان انه جارى الانتهاء من محطة الرفع لقرية الشيخ مرزوق ببلاط وقد تم الانتهاء من مشروع شبكة الانحدار ومحطة المعالجة وخط الطرد مشروع الصرف الصحى المتكامل وذلك ضمن مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتوصيل شبكات الصرف الصحى للقرى المحرومة.



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