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صحيفة عكاظ: الإرهابيون فى اليمن مخلب قط للمحور الإيرانى

السبت، 18 مايو 2019 10:28 ص
صحيفة عكاظ: الإرهابيون فى اليمن مخلب قط للمحور الإيرانى الحوثيون - ارشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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قالت صحيفة "عكاظ" السعودية فn افتتاحيتها تحت عنوان (الردع الموجع)، أن الجماعات الانقلابية الإرهابية فى اليمن تثبت يوما بعد يوم أنها لا تعدو أن تكون مخلب قط للمحور الإيرانى فى جزيرة العرب، ومنفذة للأوامر والتوجيهات التي تأتيها من قبل الحرس الثوري، لتحقيق المخططات الطائفية التوسعية القذرة التى تسعى من خلالها طهران لخراب الكيانات العربية.

وأضافت: فلم يكن الهجوم الإرهابى على محطتى الضخ فى الدوادمى، وعفيف التابعتين لشركة أرامكو السعودية، من قبل الجماعة الحوثية المجرمة، إلا دليلا لا يقبل الدحض على أن هذه الطغمة الآثمة تأتمر بأوامر نظام الملالي، وترتهن الشعب اليمنى لتحقيق مآرب أسيادها فى طهران.

ورأت أن كل المؤشرات تدل على أن هذا العمل الإجرامي تم تنفيذا لأوامر الولي الفقيه، فالتوقيت الذي تم فيه يتزامن مع الحشود الأمريكية في الخليج الهادفة لتضييق الخناق على إيران، مما يجعلها تلجأ لعملية كهذه لإرباك الموقف الدولي ضدها، وكذلك اختيار نوع الجهة المستهدفة بأن يكون لها علاقة بالنفط في محاولة يائسة لفك الحصار النفطي عبر رفع أسعار النفط.

وأوضحت إن رد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وردعه قويا وموجعا، لوقف التمادي الحوثي في الإجرام تنفيذا للأجندة الإيرانية.

 


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