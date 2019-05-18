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س و ج.. تعرف على مهام واختصاصات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

السبت، 18 مايو 2019 05:30 ص
س و ج.. تعرف على مهام واختصاصات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الشهر العقارى - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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مكاتب الشهر العقارى من أكثر الجهات التى لها صلة مباشرة بالجمهور ويتعامل معها ملايين المواطنين يوميًا، وأنشئت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946م، وهو العام نفسه الذى أنشئ فيه واحدة من أعرق المؤسسات القضائية وهو مجلس الدولة فى عهد الملك فاروق، وتحت رعاية وزير العدل فى ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسى باشا، والذى كانت له أفكار هامة لتطوير منظومة العدالة بمصر، وله الدور الكبير فى إنشاء هذين الكيانين؛ مجلس الدولة والشهر العقارى والتوثيق، وفقًا للنظام الفرنسى خلال عام 1946.
 

ويقدم اليوم السابع تقريراً فى صورة سؤال وجواب حول مصلحة الشهر العقارى باعتبار أنها تهم شريحة كبيرة من المواطنين:
 

س: ما القطاعات التى تشملها مصلحة الشهر العقارى؟

ج: تتكون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من قطاعين أساسيين يكملان بعضهما الآخر، قطاع التسجيل العقارى وقطاع التوثيق.
 

س: ما هى خدمات مكاتب الشهر العقارى؟

ج: مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية).

إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

تصوير المحررات التى يطلب شهرها.

حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

إعطاء الشهادات العقارية.

إعداد فهارس المحررات التى تشهر.

التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى الإدارة العامة للمحفوظات.

إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها.

الترخيص بالإطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.
 

س: من المستفيد من هذه الخدمات؟

ج: جميع المواطنين المصريين والأجانب المقيمين وذوى المصلحة أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمى.
 

س: هل يمكننى التقدم لطلب أى من هذه الخدمات نيابة عن شخص آخر؟

ج: لا بد أن يكون مقدم الطلب شخصيًا أو صاحب المصلحة هو المتواجد بشخصه، أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى.
 

س: ما الجهة المسئولة عن تقديم هذه الخدمات؟

ج: مكاتب ومأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.


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