سقوط 18 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لتظهير البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة.

وتمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية من ضبط 18 متهما، لمتورطين بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 665 جرام حشيش، و598 قرص مخدر.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 76 جرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 680 جرام من مخدر الاستروكس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطرت النيابات المختصة التحقيق.