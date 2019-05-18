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السبت، 18 مايو 2019 12:23 م
خالد صلاح
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سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 18-5-2019 فى مصر

السبت، 18 مايو 2019 12:00 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 18-5-2019 فى مصر اليورو _ أرشيفية
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 استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 18-5-2019، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى عند 19.0 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.03 جنيه للشراء

 19.18 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.0 جنيه للشراء

19.18 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.03 جنيه للشراء

19.17 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.96 جنيه للشراء

19.3 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.03 جنيه للشراء

19.18 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.1 جنيه للشراء

19.22 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.01 جنيه للشراء

19.18 جنيه للبيع


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