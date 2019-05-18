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"سبيد ميديكال" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى

السبت، 18 مايو 2019 10:22 ص
"سبيد ميديكال" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة سبيد ميديكال أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغت 378 ألف ورقة بقيمة قدرها 1.8 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
  
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة أم بى للهندسة احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 789.7 ألف ورقة، بقيمة قدرها 421.96 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ مليون ورقة، وبقيمة 232.6 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول  ألف ورقة بقيمة 469 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 95 ورقة بقيمة 87 جنيه الثانية. 
 
وبلغ إجمالى كمية التداول ببورصة النيل 2.2 مليون ورقة منفذة بقيمة تداول نحو 947 ألف جنيه، منفذة على 168 عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
وبدأ تداول شركة سبيد ميديكال، يوم 15 إبريل الماضى، المصدرة لعدد 6 ملايين سهم بنسبة 11.6% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 3.57 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 21.5 مليون جنيه.
 

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