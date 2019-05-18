video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل قتل نجل خاله بسبب خلافات مالية بينهم فى المنوفية

السبت، 18 مايو 2019 12:24 م
حبس عاطل قتل نجل خاله بسبب خلافات مالية بينهم فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامه بقتل نجل خاله بسبب خلافات مالية بينهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "أ . ع" 35 عاما تاجر مواشى.

و بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام "محمد .أ" 32 عاما تاجر مواشى بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة، بسبب خلافات مالية بينهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاطل يقتل "ابن خاله" بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية

الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الحبس 5 سنوات لعاطل قيامة بإحداث عاهة لجاره فى مشاجرة بالمنوفية

حبس طالب قتل سائق أثناء فض مشاجرة بالمنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الحبس 3 سنوات لعاطل لترويجه المواد المخدرة بالمنوفية

حبس طالب لاتهامه بقتل سائق بقرية كفر العرب بالمنوفية

الحبس 3 سنوات لعاطلين لقيامهما بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية

حبس طالب قتل صديقة بسبب المزاح فى المنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

أخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

عاطل

قتل

ميت ربيعه

مركز منوف

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة