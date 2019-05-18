حبس عاطل قتل نجل خاله بسبب خلافات مالية بينهم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامه بقتل نجل خاله بسبب خلافات مالية بينهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "أ . ع" 35 عاما تاجر مواشى.

و بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام "محمد .أ" 32 عاما تاجر مواشى بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة، بسبب خلافات مالية بينهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.