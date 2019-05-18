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جامعة كارلتون بكندا تكرم خبير الطرق المصرى عبد الحليم عمر

السبت، 18 مايو 2019 10:46 ص
جامعة كارلتون بكندا تكرم خبير الطرق المصرى عبد الحليم عمر خبير الطرق البروفيسور المصرى عبد الحليم عمر
كتب محمود راغب
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كرمت جامعة كارلتون الكندية البروفيسور المصرى الدكتور عبد الحليم عمر أستاذ هندسة النقل بالجامعة، ومن أهم الاستشاريين فى مجال الطرق بكندا وأحد أعضاء مجلس خبراء مؤسسة مصر تستطيع، تقديرًا لمسيرته المهنية وعطائه المتميز على مدار 40 عامًا.

ونشر الموقع الرسمى لمركز الأبحاث الدولى التابع لجامعة كارلتون مقالاً يوثق فيه رحلة البروفيسور المصرى تحت عنوان "عبد الحليم عمر.. يمهد الطريق نحو مستقبل خال من الحفر"

وذكر المقال أن البروفيسور المصرى حصل على بكالوريوس العلوم فى الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية، ثم انتقل إلى كندا للحصول على درجة الماجستير فى جامعة تورنتو فى عام 1977، واستكمل مسيرته الطويلة فى الهندسة المدنية فى كندا، فى محاولة لحل مشكلة رئيسية واحدة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا: الحفر وشقوق الأسفلت، فبدلاً من الترقيع والإصلاح المستمر للطرق بعد مواسم البرد الشديد بسبب دخول المياه داخل الثقوب والشقوق، وتجمدها مما يتسبب فى توسعها، أراد عمر أن يخترع طريقة لزيادة تحمل الأرصفة دون ترقيع وتصليح، فاخترع جهاز ضاغط (هراس) باسم Asphalt Multi-Integrated Roller (AMIR) – وأطلق الاسم المختصرعلى ابنه الأكبر أمير، وأصبح يطلق على هذا الجهاز "الهراس أمير".

وتابع المقال أنه بعد انتهاء د.عبد الحليم عمر من درجة الدكتوراه فى النقل من جامعة واترلو فى عام 1983، أقنعه المشرف "رالف هاس" بالبقاء فى أمريكا الشمالية بدلاًمن العودة إلى مصر، فانضم حليم إلى كارلتون كباحث وأستاذ فى ذلك العام. وفى عام 1987، أصبح مديرًا لمركز بحوث وتطوير المعلومات الجيولوجية الصناعية (C-GRID)، ثم رئيسًا لقسم الهندسة المدنية والبيئية من عام 2003 حتى عام 2009، كما يعد عضوًا أساسيًا فى مركز أبحاث وتكنولوجيا الأسفلت المتقدم.

ولفت المقال إلى أن البروفيسور المصرى ساعد فى إنشاء برنامجين فريدين فى جامعة كارلتون هما: برنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية فى هندسة الحفظ والاستدامةبالتعاون مع كلية الهندسة المعمارية، وبرنامج الماجستير فى حماية البنية التحتية والأمن الدولى (MIPIS) مع مدرسة نورمان باترسون للشؤون الدولية، كما حصل عمرخلال مسيرته المهنية على 28 جائزة وطنية ودولية من بينها: جائزة NOVA الأمريكية للابتكار فى مجال البناء، والمشار إليها باسم "جائزة نوبل" فى البناء، جائزتان منجوائز كارلتون للإنجاز البحثى، جائزة Sandford Fleming من الجمعية الكندية للمهندسين المدنيين.

وأوضح المقال أن البروفيسور الدكتور عبد الحليم عمر حاليًا بتمويل وشراكة MTO لتطوير الهراس AMIR، و يتم هذا التطوير بالتعاون مع مجموعة Tomlinson ،وسيتم تقديم عرض توضيحى للهراس AMIR الجديد فى أغسطس القادم الذى من المقرر أن يبدأ إنتاجه فى وقت لاحق من هذا العام.

 


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