"تموين الوادى الجديد" تشن حملة ليلية على الأسواق

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، حملة تفتيش مكبرة علي المخابز والأسواق بمركز الداخلة.

واسفرت الحملة عن تحرير محصر لمخبز مخالف للوزن المقرر بالخبز و 10محاضر عدم إعلان واستيفاء بيانات الشهادات الصحية ببعض محال الخضر والفاكهة والمخابز، وأحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيق

وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن الحملة أسفرت عن ضبط خبز ناقص الوزن وعدد من مخالفات عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ، وتحرر محاضر بها وأحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأضاف رئيس المركز ، أن الحملة بهدف تشديد الرقابة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسعار والوقوف على مدى التزام محلات وأسواق الخضروات والفاكهة بالإعلان على الأسعار.



















