تعليم البحر الأحمر : 8 طلاب يؤدى امتحانات اولى الثانوى بالنظام الورقى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكدت نوره كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المديرية استعدت لامتحانات الصف الاول الثانوى غدا على التابلت، مؤكدة أن جميع مدارس المحافظة ستؤدى الامتحان إلا مدرسة واحدة بها 8 طلاب بالصف الأول الثانوى وهى مدرسة ابو غصون الثانوية.

وكشفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ان سوف يؤدى طلاب مدرسة أبو غصون الثانوية والذى يبلغ عددهم 8 طلاب الامتحان غدا بالنطام الورقى وليس التابلت لوجود مشكلات فى الكهرباء والمرافق داخل المدرسة تعوق تشغيل التابلت واتصاله بالشبكة ولوجودها بمنطقة جبلية.