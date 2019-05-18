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امساكية رمضان 2019 القاهرة .. اعرف موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام

السبت، 18 مايو 2019 10:39 ص
امساكية رمضان 2019 القاهرة .. اعرف موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام امساكية رمضان 2019 القاهرة
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع" امساكية رمضان 2019 القاهرة وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام خلال النصف الثانى من شهر رمضان المبارك بداية من اليوم السبت، حتى آخر أيام الشهر الكريم.

 

امساكية رمضان 2019 القاهرة

- السبت 18 مايو الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و43 دقيقة، صلاة المغرب 6:43 ، العشاء 8:12 ، السحور 1:00، إمساك 3:00، الفجر 3:20، الشروق 5:00، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

 

-الأحد 19 مايو الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:13 ، السحور 12:59، إمساك 2:59، الفجر 3:19، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

 

-الاثنين 20 مايو الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:58، إمساك 2:58، الفجر 3:18، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

 

-الثلاثاء 21 مايو الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:45 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

 

-الأربعاء 22 مايو الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:15 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

 

-الخميس 23 مايو الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:16 ، السحور 12:56، إمساك 2:56، الفجر 3:16، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

 

-الجمعة 24 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:17 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

 

-السبت 25 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:18 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

 

-الأحد 26 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:48 ، العشاء 8:19 ، السحور 12:54، إمساك 2:54، الفجر 3:14، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

 

-الاثنين 27 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:49 ، العشاء 8:19 ، السحور 12:53، إمساك 2:53، الفجر 3:13، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

 

-الثلاثاء 28 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:49 ، العشاء 8:20 ، السحور 12:53، إمساك 2:53، الفجر 3:13، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

 

-الأربعاء 29 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:50 ، العشاء 8:21 ، السحور 12:52، إمساك 2:52، الفجر 3:12، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

 

-الخميس 30 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:50 ، العشاء 8:22 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

 

-الجمعة 31 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة، صلاة المغرب 6:51 ، العشاء 8:22 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

-السبت 1 يونيو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة، صلاة المغرب 6:51 ، العشاء 8:23 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

-الأحد 2 يونيو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:52 ، العشاء 8:24 ، السحور 12:50، إمساك 2:50، الفجر 3:10، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

-الاثنين 3 يونيو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:52 ، العشاء 8:24 ، السحور 12:50، إمساك 2:50، الفجر 3:10، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 


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امساكيه رمضان 2019

امساكيه رمضان

امساكيه

امساكية رمضان 2019 القاهرة

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