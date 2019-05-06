video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. مواعيد الإفطار والسحور وساعات الصيام فى أول أسبوع برمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. مواعيد الإفطار والسحور وساعات الصيام فى أول أسبوع برمضان إمساكية شهر رمضان
كتب ــ محمود راغب
إضافة تعليق

 مع حلول أول أيام الشهر الكريم، ينشر "اليوم السابع" إمساكية رمضان وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام خلال الأسبوع الأول:

الاثنين 6 مايو الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35، العشاء 8:01، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

الثلاثاء 7 مايو الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 8:02، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

الأربعاء 8 مايو الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:37، العشاء 8:03، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

الخميس 9 مايو الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37، العشاء 8:04، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

الجمعة 10 مايو الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38، العشاء 8:05، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 . 

السبت 11 مايو الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:39، العشاء 8:06، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

الأحد 12 مايو الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:39، العشاء 8:06، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دار الإفتاء المصرية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجريا

شهر رمضان

اول ايام رمضان

امساكية شهر رمضان

مواعيد الفطار والسحور

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة