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السيطرة على حريق بالمعهد الدينى فى الفيوم

السبت، 18 مايو 2019 05:56 م
السيطرة على حريق بالمعهد الدينى فى الفيوم حماية مدنية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات داخل المعهد الدينى الأزهرى بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، دون حدوث إصابات أو وفيات.

 

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمخلفات داخل المعهد الدينى الأزهرى بمنطقة دلة.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وسيطرت على الحريق وإخماده دون إصابات أو وفيات، وتبين أن نشوب الحريق بكمية من القمامة وأوراق الأشجار الجافة على مساحة 2م*2م أسفل السور الخلفى بفناء المعهد دون حدوث إصابات.

 

وقال "خيري.أ" (57 سنة-مسئول الأمن بالمعهد)، ومقيم بشارع السنترال، بقسم ثان الفيوم، ورجح نشوب الحريق نتيجة إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل من أحد العقارات المطلة على المعهد، ولم يتهم أحد بالتسبب فى نشوب الحريق.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3565 لسنة 2019م إدارى قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى كلفت قسم الأدلة الجنائية بالانتقال للمعاينة والفحص، وإدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات.


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