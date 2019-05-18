video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التشديد على رؤساء لجان الدبلومات بعدم حيازة الطلاب المحمول خلال الامتحان

السبت، 18 مايو 2019 11:15 ص
التشديد على رؤساء لجان الدبلومات بعدم حيازة الطلاب المحمول خلال الامتحان امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قالت مصادر بقطاع التعليم، إنه تم التشديد والتأكيد على رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية بعدم حيازة الطلاب للتليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية خلال أداء الامتحانات باللجنة الفرعية وعلى أعضاء اللجان جمع التليفونات من الطلاب ووضعها فى مكان آمين وتسليمها للطلاب بعد انتهاء لجنة الامتحان

وأكدت المصادر أن أى طالب يقوم بتصوير أى أجزاء من أسئلة الامتحان خلال انطلاق الاختبار سوف يعرض نفسه للعقوبة وفق قانون الإخلال بأعمال الامتحانات والتى تصل العقوبة فيه إلى الحرمان عام كامل من الامتحانات بسبب تصوير أسئلة

وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى قرابة 757 ألف طالب وطالبة اختباراتهم فى مادتى التربية الدينية واللغة العربية.

ووصلت مظاريف الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات وسط تأمين من الجهات المختصة والأمن الإدارى فى الإدارات والمديريات التعليمية كما بدأت غرفة العمليات المركزية فى التواصل مع رؤساء لجان السير للتأكيد على وصول الأسئلة فى موعدها ودخول الطلاب وعدم وجود أى مشكلات تتعلق بسير اللجان

وبدأت لجنة الامتحان التاسعة صباحا وتنتهى ظهر اليوم ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات اختباراتهم فى 2329 لجنة سير أصلية، بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالى اللجان 2802 لجنة.

ووصل إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى، 757056 طالبًا وطالبة، حيث إن طلاب التعليم التجارى 260200 طالبًا وطالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى 21864 طالبًا/طالبة، والزراعى 98775 طالبًا/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالبًا وطالبة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على مواعيد امتحانات دبلومات التعليم الفنى

استبعاد رئيس لجنة امتحانات دبلومات بالشرقية بسبب الموبايل

استبعاد ملاحظين لضبط موبايلات داخل لجنة امتحانات دبلومات فنية بالإسكندرية

وزير التعليم يستبعد رئيس لجنة امتحانات دبلومات لإصراره على المبيت بمقر اللجنة

630 ألف طالب يبدأون اليوم امتحانات دبلومات الثانوية الفنية بـ2380 لجنة

غدا.. بدء تصحيح امتحانات "دبلومات المعاهد" بالكنترول المركزى بالمطرية

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة