اصابة 40 شخصا بالإختناق فى حادث تسرب غاز بمصنع منظفات بالغربية

الغربية - عادل ضرة

استقبلت المستشفيات الجامعية بطنطا 40 حالة تسمم واختناق ، جراء انفجار في مصنع للمنظفات الصناعية ، بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا .

وكانت الأجهزة المختصة بالغربية تلقت إخطار بالواقعة ،مساء اليوم ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف الى موقع الحادث، ونقل المصابين الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ، ووجه الدكتورأحمد غنيم ،المشرف العام علي المستشفيات الجامعية الدكتور محمد الشبيني ، المشرف العام علي مستشفي الطوارئ ،والدكتورأيمن سلام ، مدير الطوارئ بضرورة توفير كل الاحتياطات اللازمة لاستقبال المصابين وتوفير كامل الرعاية لهم ، موضحا فى بيان صحفي ، أنه تم تشكيل فريق طبى على أعلي مستوي من التخصصات الطبية المختلفة ، للتعامل مع المصابين .