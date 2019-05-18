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اصابة 40 شخصا بالإختناق فى حادث تسرب غاز بمصنع منظفات بالغربية

السبت، 18 مايو 2019 02:09 ص
اصابة 40 شخصا بالإختناق فى حادث تسرب غاز بمصنع منظفات بالغربية اصابة 40 شخصا بالإختناق فى حادث تسرب غاز بمصنع منظفات بالغربية
الغربية - عادل ضرة
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استقبلت المستشفيات الجامعية بطنطا  40 حالة تسمم واختناق ، جراء انفجار في مصنع للمنظفات الصناعية ، بقرية ميت حبيش البحرية  التابعة لمركز طنطا .
 
وكانت الأجهزة المختصة بالغربية تلقت إخطار بالواقعة ،مساء اليوم ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف الى موقع الحادث، ونقل المصابين الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ، ووجه  الدكتورأحمد غنيم  ،المشرف العام علي المستشفيات الجامعية الدكتور محمد الشبيني ، المشرف العام علي مستشفي الطوارئ  ،والدكتورأيمن سلام ، مدير الطوارئ بضرورة توفير كل الاحتياطات اللازمة لاستقبال المصابين وتوفير كامل الرعاية لهم ، موضحا  فى بيان صحفي ، أنه تم تشكيل فريق طبى على أعلي مستوي من التخصصات الطبية المختلفة ، للتعامل مع المصابين .
 
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