إيران.. 40% تحت خط الفقر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف مركز أبحاث تابع للبرلمان الإيرانى فى أحدث تقاريره أن حدود 23 إلى 40% من عدد السكان فى إيران يعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف المركز أن التضخم وصل فى النصف الأول من عام 2019 لأكثر من 47% وفقا لمركز الإحصاء الإيرانى، وإلى جانب ذلك هناك توقعات سلبية لنمو الاقتصاد الإيرانى للعامين المقبلين.

وأكد المركز على الحاجة لتطبيق سياسات عاجلة لدعم الطبقات المتضررة، وأكد أيضا على فشل سياسة التخصيصات النقدية للسلع الأساسية من الوردات والتى تم تحديد 25 سلعة، حيث لم تحقق هدفها بينما ارتفعت الأسعار بشكل كبير فى الأسواق.

وشددت على أن هذه السياسات أدت إلى انتشار الفساد والمحسوبية وأدت إلى ضعف الإنتاج الوطنى فى الداخل.

وتعانى إيران تردى اقتصادى وانخفاض قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكى، حيث ألقى التوتر بين الولايات المتحدة بظلاله على سوق العملة، وارتفعت اسعار السلع الاساسية بشكل كبير.