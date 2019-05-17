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200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان فى المسجد الاقصى

الجمعة، 17 مايو 2019 02:57 م
200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان فى المسجد الاقصى صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك
كتب أحمد جمعة
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ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أن نحو 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان فى رحاب المسجد الأقصى المبارك.

 

كانت جموع غفيرة من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ومن الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل توجهت منذ الساعات الأولى من اليوم إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة في وقت حوّل الاحتلال الإسرائيلي المدينة إلى ثكنة عسكرية ونشر قوات كبيرة من عناصره وأغلق شوارع رئيسية وأجرى تغييرات في حركة السير فيها وكذلك الأمر في أزقة البلدة القديمة وشدد الإجراءات على الفلسطينيين.

 

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس منذ بداية شهر رمضان إجراءات أمنية مشددة على المصلين فى الحرم القدسى الشريف.

 

كما شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية الثابتة على مداخل القدس.

 

كان نحو 110 آلاف مُصلٍ من القدس المحتلة وخارجها أدوا الليلة الماضية صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى المبارك.


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