وكيل "البيطريين": 4000 درجة شاغرة ونتواصل مع المسئولين لتعيين الخريجين

كتبت آية دعبس

قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن هناك 4 آلاف درجة خالية بالحكومة للأطباء البيطريين، مشيرا إلى أنه يتواصل مع الجهات المعنية، لتسكين تلك الدراجات، لسد العجز فى المجازر والمحاجر والوحدات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات، لافتا إلى أنه تم الحديث عن تعيين 2000 طبيب بيطرى بعد المسابقة الأخيرة التى تمت منذ أربعة سنوات.

وأكد ضيف، فى بيان، وجود عجز فى جميع الكوادر، قائلا: الكل يعلم أن الطب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن المواطنين، فالبشر يوميا يأكلون المنتجات الحيوانية والدواجن والالبان ومنتجاتها والأسماك، والرقابة ومتابعة كل تلك الأغذية ذات الأصل الحيوانى من اختصاص الطبيب البيطرى،

وأضاف: كل عجز فى الطب البيطرى، يمثل مشكلة صحية وضعف فى الثروة الحيوانية وانتشار الامراض، فلو طورنا مجزرا واحدا سوف نغلق مستشفى ونوفر الأدوية، وما يكلف الدولة الملايين فى المقابل لأنى ضمنت غذاء صحى وإنسان سليم.