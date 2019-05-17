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وفاة 1680 طفلا سنويا فى المكسيك بسبب التلوث

الجمعة، 17 مايو 2019 03:52 م
وفاة 1680 طفلا سنويا فى المكسيك بسبب التلوث تظاهرات مكسيكية
كتبت فاطمة شوقى
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كل عام يموت 1680 من الفتيات والفتيان دون الخامسة من العمر فى المكسيك بسبب الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء ، وذلك وفقًا لشبكة حقوق الطفل فى المكسيك "ريديم"، و و"جرينبيس".

 

ووفقا لإذاعة "آر سى إن" الكوبية فإن فى خضم أزمة بيئية فى مكسيكو سيتى ، أشارت كلتا المنظمتين غير الحكوميتين إلى أن نسبة الوفيات فى الأطفال ارتفعت بنسبة 60٪ تقريبًا بين عامى 1990 و 2015 ، وذلك بسبب التركيزات العالية للملوثات ، والغالبية العظمى المرتبطة استخدام وسائل النقل مثل السيارة.

 

أما فى عام 2016، فقد تمثل وفيات الأشخاص الذين يصل عمرهم إلى 4 سنوات 53.4 ٪ من إجمالى الوفيات الناجمة عن الربو لدى الأطفال دون سن 18 عامًا.

 

وتحدث هذا التقرير، الذى تم تقديمه أيضا فى عام 2018 ، عن الحاجة الملحة لتوليد واعتماد سياسات عامة فى جميع أنحاء البلاد تهدف إلى تحسين نظم المعلومات عن آثار جودة الهواء على حقوق الأطفال والمراهقين.

 

ووجهت كلتا المنظمتين دعوة عاجلة إلى اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية (Cofepris) للوفاء بالتزامها بضبط المعايير المكسيكية الرسمية لضمان حقوق الأطفال.

 

وأشارت شبكة حقوق الطفل فى المكسيك إلى أن التعرض المستمر لثانى أكسيد النيتروجين (NO2) مرتبط بأمراض الجهاز التنفسى المختلفة مثل انخفاض قدرة الرئة والتهاب الشعب الهوائية الحاد والربو، وبالمثل ، ارتبط التعرض المزمن على مستوى منخفض مع انتفاخ الرئة وآثار بسيطة أخرى مثل تهيج العين والغشاء المخاطى.

 

وقالت كلتا المنظمتين إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تجاهلت الأدلة العلمية والتوصيات لتحسين اللوائح التى تضمن الحقوق في الصحة وبيئة صحية للأطفال.


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