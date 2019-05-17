نقل الإرهابى المدان بالاعتداء على المتحف اليهودى ببروكسل إلى سجن فرنسى

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أعلن مسئول فى القضاء الفرنسى أنه تم نقل مهدى نموش الإرهابى المدان فى قضية الهجوم على المتحف اليهودى فى بروكسل فى عام 2014 إلى فرنسا، لصلته المحتملة باحتجاز صحفيين فرنسيين كرهائن فى سوريا.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن المسئول - الذى رفض الكشف عن هويته - قوله إنه تم نقل نموش إلى سجن فرنسى ليواجه تهما متعلقة بالخطف والاحتجاز بشكل غير قانوني، مع صلته بكيان إرهابى.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن التهم الموجهة إلى نموش، تتعلق بمزاعم تورطه فى اختطاف أربعة صحفيين فرنسيين احتجزوا فى سوريا، فى الفترة ما بين يونيو عام 2013 وحتى مايو 2014.

وكان قد صدر حكم بالسجن المؤبد فى ديسمبر الماضى بحق الإرهابى الفرنسى نموش (34 سنة) فى بلجيكا فى تهم متعلقة بالإرهاب لإطلاقه النار على أربعة أشخاص فى قضية الاعتداء على المتحف اليهودى ببروكسل.