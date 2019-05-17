مصرع شاب غرقا أثناء غسله التوك توك بمياه بحر مويس بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقي شاب في السابعة عشر من العمر بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا بمياه بحر مويس، أثناء قيامه بغسل التوك التوك الذي يعمل عليه علي جسر البحر حيث انزلقت قدماه وتم انتشال جثته من قبل شرطة المسطحات، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق بالواقعة، والتي قررت بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارآ من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالي بغرق شاب بمياه بحر مويس، دائرة مركز الزقازيق أثناء قيامه بغسل التوك التوك الخاص به، وتبين من التحريات غرق" علاء ت" 17 سنة مقيم النكارية دائرة مركز الزقازيق، وحاول أصدقاؤه إنقاذه ولكنهم عجزوا ولفظ الشاب أنفاسه لعدم قدرته علي السباحة، وبالعرض علي نيابة مركز الزقازيق صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.