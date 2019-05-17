video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع جزار عقب إصابته بطلقات نارية بالبلينا فى سوهاج بسبب خلاف مع آخرين

الجمعة، 17 مايو 2019 11:44 ص
مصرع جزار عقب إصابته بطلقات نارية بالبلينا فى سوهاج بسبب خلاف مع آخرين جثة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

استقبلت مستشفى البلينا المركزى جزارا يبلغ من العمر 35 سنة جثة هامدة على إثر إصابته بطلق نارى بالصدر وآخر بالذراع عقب قيام آخرين بإطلاق النار عليه أثناء مشاجرة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة بين جزار وأخرين أنتهت بإطلاق الأعيرة النارية على الأول ووفاته وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

وبالفحص تبين من التحريات وصول "ع.م.أ.إ" 35 عاما جزار، يقيم بقرية يعقوب دائرة المركز البلينا إلى مستشفى البلينا المركزى جثة هامدة متأثراً بإصابته بطلقين نارين الأول بالصدر والثانى بالذراع.

 توصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وآخرون يقيمون قرية الوحلية دائرة المركز، قاموا على إثر ذلك بالتعدى عليه بالضرب وأثناء محاولته الهروب منهم  مستخدما دراجة بخارية قاموا بإطلاق أعيرة نارية عليه والتى أودت بحياته  جار تحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وملابساتها، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 2 وإصابة ثالث فى مشاجرة بساقلتة سوهاج

الحبس سنة واحدة لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

السجن المؤبد لـ 3 متهمين أطلقوا النار على شخص وإحراز سلاح بدون ترخيص بسوهاج

السجن 5 سنوات لمراقب بنك بسوهاج لاستيلائه على 900 ألف جنيه من أموال المودعين

مصرع ربة منزل وابنتها وإصابة 2 آخرين فى حريق شقة بسوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

حادث قتل

البلينا

مشاجرة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة