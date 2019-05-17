مصرع جزار عقب إصابته بطلقات نارية بالبلينا فى سوهاج بسبب خلاف مع آخرين

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة بين جزار وأخرين أنتهت بإطلاق الأعيرة النارية على الأول ووفاته وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

وبالفحص تبين من التحريات وصول "ع.م.أ.إ" 35 عاما جزار، يقيم بقرية يعقوب دائرة المركز البلينا إلى مستشفى البلينا المركزى جثة هامدة متأثراً بإصابته بطلقين نارين الأول بالصدر والثانى بالذراع.

توصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وآخرون يقيمون قرية الوحلية دائرة المركز، قاموا على إثر ذلك بالتعدى عليه بالضرب وأثناء محاولته الهروب منهم مستخدما دراجة بخارية قاموا بإطلاق أعيرة نارية عليه والتى أودت بحياته جار تحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وملابساتها، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.