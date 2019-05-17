مسئول: الطائرات المسيرة قد تصبح القوة الرئيسية لحاملة الطائرات الروسية الجديدة

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أعلن رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن، أليكسى رحمانوف، أن الطائرات بدون طيار (المسيرة)، قد تُصبح المعدات القتالية الرئيسية على متن حاملة الطائرات الروسية الجديدة.

وقال رحمانوف - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - "إن الاعتماد على الطائرات بدون طيار فى المستقبل يرتبط بتغيير الأولويات فى العقيدة العسكرية الروسية والرغبة بتقليل المخاطر على حياة العسكريين".

وأضاف أن الوحدات المسلحة، التى لديها عدد كبير من الطائرات المسيرة، ستقلل تماما الخطر على حياة الإنسان"، مشيرا إلى أن تصميم حاملة الطائرات الروسية الجديدة لم يُعتمد بعد من قبل القيادة العليا فى روسيا.