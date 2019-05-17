video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول: الطائرات المسيرة قد تصبح القوة الرئيسية لحاملة الطائرات الروسية الجديدة

الجمعة، 17 مايو 2019 05:09 م
مسئول: الطائرات المسيرة قد تصبح القوة الرئيسية لحاملة الطائرات الروسية الجديدة حاملة طائرات روسية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن، أليكسى رحمانوف، أن الطائرات بدون طيار (المسيرة)، قد تُصبح المعدات القتالية الرئيسية على متن حاملة الطائرات الروسية الجديدة.

وقال رحمانوف - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - "إن الاعتماد على الطائرات بدون طيار فى المستقبل يرتبط بتغيير الأولويات فى العقيدة العسكرية الروسية والرغبة بتقليل المخاطر على حياة العسكريين".

وأضاف أن الوحدات المسلحة، التى لديها عدد كبير من الطائرات المسيرة، ستقلل تماما الخطر على حياة الإنسان"، مشيرا إلى أن تصميم حاملة الطائرات الروسية الجديدة لم يُعتمد بعد من قبل القيادة العليا فى روسيا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنتسوف تخضع للصيانة بعد مشاركتها فى سوريا

تحديث حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" تبدأ العام المقبل

قوات بريطانية تراقب حاملة طائرات روسية أثناء عودتها من سوريا

طائرات بدون طيار

القوات الروسية

حاملة طائرات روسية

اخبار العالم

اخبار روسيا

اخبار عالمية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة