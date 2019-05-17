ضبط 5 متهمين بحوزتهم مخدر الحشيش فى مرسى مطروح

مطروح - حسن مشالي

تمكن ضباط وحدة قسم مباحث مطروح، من ضبط 5 متهمين بترويج المواد المخدرة، وبحوزة كل منهم كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة مرسى مطروح.

تلقي اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا بضبط " احمد ن م "- مواليد 2001، عاطل، مقيم في مطروح - وبحوزته 39 قطعــــه من جوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 125 جرام بقصد الاتجار ، وضبط " محمد ش ع "- مواليد 1974، عاطل، مقيم في مدينة براني - أثناء قيادته سيارة ماركة تويوتا بيضاء اللون، أثناء المرور بدائرة القسم وبحـــــــــــــــــــوزته 28 قطعــــه من جوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 150 جرام، بقصد الاتجار.

كما تم ضبط " عبد الله ن غ "- مواليد 1992، عاطل، مقيم في مطروح - وبحـوزته 34 قطعــــه من مخدر الحشــــيش وزنت حوالي 200 جرام، بقصد الاتجار ، وضبط "احمد ا ن"- مواليد 1998، عاطل، مقيم في مرسى مطروح- أثناء المرور بدائرة القسم وبحــوزته 28 قطعــــه لجوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 150 جرام، بقصد الاتجار.

كما تم ضبط " علاء - ا - ع "- مواليد 1987، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزته قطعــــه كبيرة الحجم من جوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 110 جرامات، بقصد الاتجار ، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض علي النيابة العامة.