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ضبط 5 متهمين بحوزتهم مخدر الحشيش فى مرسى مطروح

الجمعة، 17 مايو 2019 11:44 م
ضبط 5 متهمين بحوزتهم مخدر الحشيش فى مرسى مطروح حبس -ارشيفية
مطروح - حسن مشالي
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تمكن ضباط وحدة قسم مباحث مطروح، من ضبط 5 متهمين بترويج المواد المخدرة، وبحوزة كل منهم كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة مرسى مطروح.
 
تلقي اللواء  هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا بضبط " احمد  ن م "- مواليد 2001، عاطل، مقيم في مطروح - وبحوزته 39 قطعــــه من جوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 125 جرام بقصد الاتجار ، وضبط " محمد ش ع "- مواليد 1974، عاطل، مقيم في مدينة براني - أثناء قيادته سيارة ماركة تويوتا بيضاء اللون، أثناء المرور بدائرة القسم   وبحـــــــــــــــــــوزته 28 قطعــــه من جوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 150 جرام، بقصد الاتجار. 
 
كما تم ضبط "  عبد الله ن غ "- مواليد 1992، عاطل، مقيم في مطروح -  وبحـوزته 34  قطعــــه من مخدر الحشــــيش وزنت حوالي 200 جرام، بقصد الاتجار ، وضبط "احمد ا ن"- مواليد 1998، عاطل، مقيم في مرسى مطروح-  أثناء المرور بدائرة القسم  وبحــوزته 28  قطعــــه لجوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 150 جرام، بقصد الاتجار. 
 
كما تم ضبط " علاء - ا - ع "- مواليد 1987،  عاطل، مقيم في مطروح-  وبحوزته قطعــــه كبيرة الحجم  من جوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 110 جرامات، بقصد الاتجار ، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض علي النيابة العامة. 
 
 
 

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