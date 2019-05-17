صنع فى بلاد الذهب..الكركدية والدوم والبلح يتربعون على عرش المنتجات الأسوانية

أسوان - ندى سليم

تستحوذ بلاد الذهب على منتجات ومحاصيل عديدة تحمل شعار صنع فى أسوان، وتمتلك تلك المنتجات الأسوانية شهرة واسعة بين مختلف البلدان العربية والأجنبية الذين يأتون خصيصا لجلبها نظرا لقيمتها الغذائية وارتفاع جودتها مقارنة بنظيرتها المنتجة فى بلدان أخرى، وكان لـ"اليوم السابع"، جولة فى أحد أسواق مدينة أسوان للتعرف على أهم المنتجات التى تم صنعها وزراعتها بالأيادى السمراء.

ويروى أسامة حسين، بائع بأحد محلات العطارة بمدينة أسوان، عن أهم هذه المنتجات التى تأتى فى مقدمتها البلح، بمختلف أنواعه، موضحا أن أسوان تعد المحافظة الأولى فى إنتاج التمور وتأتى بالمرتبة الثانية محافظة الوادى الجديد، ويعد بلح السكوتى من أشهر أنواع البلح الأسوانى الذى يتم زراعته بعدة قرى أهمها قرية الأعقاب وأبو الريش وأبو سمبل، موضحا أن هذا النوع يتميز بكثرة السعرات الحرارية به فيتم تركه بالماء لمدة ليلة كاملة حتى يصبح رطبا ومن يتناوله يشعر بالشبع لفترات طويلة، فى حين يتميز البلح البرتمودى بانخفاض السعرات الحرارية به على الرغم من ارتفاع معدلات السكريات به، فضلا عن بلح الملكابى الذى يعد من أجود أنواع البلح وتتراوح أسعار البلح فى محافظة أسوان من 10إلى 30 جنيها.

وأشار"أسامة"، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، إلى أن من أشهر المنتجات الأسوانية يأتى الكركدية التى يتم رزاعتها على مساحات كبيرة فى مدينة أبو سمبل والقرى المجاورة لمدينة أسوان، ويتم تصدير الكركدية الأسوانى إلى العديد من البلدان الأفريقية فى مقدمتها السودان، ويعتبر الكركدية الزهرة أجود الأنواع التى يتم زراعتها ويكون عبارة عن زهرة الكركدية خالصة لذا ترتفع القيمة الغذائية لها وتستخدم فى علاج الضغط، ويأتى النوع الثانى هو الكركدية المكسر الذى يتم تفتيته ويباع للزبون حتى يسهل غليانه ويملك نفس القيمة الغذائية للنوع الأخرى بينما يتفوق الأول فى مذاقه المختلف عن الأخير ويبدأ أسعار الكركدية من 20 جنيها للربع كيلو.

ويأتى مشروب المزاج للشعب الأسوانى، فهو العلاج الأمثل لمحاربة الضغط المنخفض أو الضغط العالى، أيضا مشروب "الدوم"، ويؤكد أسامة، أن زهرة الدوم مفيدة لمرضى الضغط ومقاومة الخلايا السرطانية وتقوية الأعصاب وأمراض القلب، موضحا أن الدوم البلدى الذى يتم زراعته بمحافظة أسوان هو أجود الأنواع التى يتم تناولها، نظرا لأنه يحظى بمذاق مختلف عن نظيره من الدوم السودانى الذى يتم استيراده من دولة السودان.

ويأتى "العراديب" من أهم المنتجات الأسوانية الأصيلة، فهو مشروب مميز بعد إضافة النكهات المختلفة له يصبح مشروب التمر الهندى، ويوضح محمد محسن، عطار بسوق الشواربى بمدينة أسوان، ما يميز العراديب عن التمر الهندى وهو أن الأول مشروب طبيعى لا تشوبه أى نكهات أو صبغات صناعية فهو يحمل طعما لاذعا ومميزا بينما يكون مذاق التمر هندى مسكر أكثر من الأول، موضحا أن العراديب يباع على هيئة كور جافة يتم نقعها لساعات طويلة ثم يتم تصفيتها وإضافة الماء المحلى لها وتناولها خاصة على مائدة الإفطار فى شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه، أكد محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسوان، أن المحافظة تصدر العديد من المنتجات إلى دولة السدوان عبر منفذ أرقين البرى، موضحا أن هذا المنفذ يخدم حركة التجارة بين مصر، و15 دولة أفريقية، ومن أهم المنتجات التى يتم تبادلها تجاريا بين مصر والسودان، يأتى الكركدية والتوابل الأسوانية والدوم والبلح والبقوليات، فضلا عن المواد البترولية مثل المازوت والاسفلت والبلاستيك.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، لـ"اليوم السابع"، أن إقامة منطقة حرة غرب مدينة أسوان الجديدة بعد إعلان وزارة الاستثمار عن تفاصيل اقامتها مؤخرا، سيتيح الفرصة أمام زيادة حركة التجارة للمنتجات الأسوانية بأن تنفذ إلى الأسواق الأفريقية وتفتح أسواق تصديرية جديدة.