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الجمعة، 17 مايو 2019 05:37 ص
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سفارة بريطانيا بالكويت: لا تغيير فى تعليمات السفر لرعايانا المتواجدين بالبلاد

الجمعة، 17 مايو 2019 04:37 ص
سفارة بريطانيا بالكويت: لا تغيير فى تعليمات السفر لرعايانا المتواجدين بالبلاد تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
الكويت /أ ش أ/
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أكدت سفارة بريطانيا لدى الكويت عدم صدور أى تغيير فى تعليمات السفر للمواطنين البريطانيين المقيمين فى الكويت أو الزائرين لها من قبل وزارة الخارجية البريطانية.

وقالت السفارة - فى بيان صحفى - إن الحكومة البريطانية تهتم بشكل كبير، وفى جميع الأوقات، بأمن وسلامة رعاياها، لافتة إلى متابعتها للتطورات فى المنطقة عن كثب.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تداولت - فى وقت سابق - أنباء تفيد بدعوة الحكومة البريطانية لرعاياها فى الكويت ودول خليجية أخرى، إلى أخذ الحيطة والحذر جراء التطورات المتسارعة فى المنطقة.

 


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