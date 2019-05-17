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روسيا تطعن على قرارين لمحكمة لاهاى حول تعويض أوكرانيا بسبب القرم

الجمعة، 17 مايو 2019 04:45 م
روسيا تطعن على قرارين لمحكمة لاهاى حول تعويض أوكرانيا بسبب القرم شبه جزيرة القرم - أرشيفية
أ ش أ
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طعنت روسيا على قرارين لمحكمة لاهاى، حول تعويض خسائر الشركات الأوكرانية فى القرم، وذلك وفقا لما أعلنه وزير العدل الروسى ألكسندر كونوفالوف.

وقال كونوفالوف - فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستى"، "لقد طعنا على قرارين اثنين بشأن تعويض خسائر الشركات الأوكرانية فى القرم "، مضيفا "يجرى العمل حاليا للطعن على ست قضايا أخرى لمثل هذه التعويضات".

وكانت محكمة لاهاى أصدرت قرارا يلزم روسيا بتعويض الشركة الأوكرانية "ايفيريست ايستيت" بــ 159 مليون دولار أمريكى، بسبب فقدان أعمالها فى شبه جزيرة القرم، وكانت القرم انضمت إلى قوام روسيا فى مارس 2014.

 

 

 

 


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