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جهود أمنية مكثفة للإجابة عن السؤال: من سرق فيلا المهندس بالهرم؟

الجمعة، 17 مايو 2019 08:00 ص
جهود أمنية مكثفة للإجابة عن السؤال: من سرق فيلا المهندس بالهرم؟ مشغولات ذهبية وأموال - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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سرق مجهولون مشغولات ذهبية، ومتعلقات ثمينة من داخل فيلا مهندس بالهرم، وفروا هاربين، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق وطلبت سرعة التحريات لكشف هوية الجناة والقبض عليهم.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث، وتبين لهم أن فيلا يمتلكها مهندس، ومجهولون استولوا من داخلها على مشغولات ذهبية وعدد من الساعات والمتعلقات الثمينة.

ويكثف رجال المباحث، بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، التحريات لكشف هوية المتهمين.

 

 


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