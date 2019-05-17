تونس والاتحاد الأوروبى يوقعان اتفاقية بـ60 مليون يورو لدعم التوظيف والاقتصاد

وكالات الأنباء

وقعت المفوضة العليا للشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، مع وزير الخارجية التونسى خميس الجيهناوى، اتفاقية بقيمة 60 مليون يورو لدعم التوظيف والاقتصاد والشباب.

ومن جهته، قال الوزير التونسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع موجيريني، فى بروكسل، اليوم الجمعة، "وقعنا اتفاقية كبيرة للشباب للتوظيف والاقتصاد. هذه الاتفاقية بقيمة 60 مليون يورو"، كما دعا الاتحاد الأوروبى للمساهمة فى إدارة الانتخابات التونسية التشريعية الرئيسية القادمة، والتى من المتوقع إجراؤها فى الربع الأخير من العام الجارى، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".