ترامب ينتقد وسائل الإعلام بسبب "الأخبار المزيفة" حول إندلاع الحرب مع إيران

كتب محمد تهامى زكى

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الإعلام الإخبارى المزيف وغير الدقيق يضر بالولايات المتحدة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن له تأثيرا جيدا وهو أن إيران "لن تعلم كيف تفكر".

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "الإعلام الإخبارى المزيف يضر ببلادنا بتغطيته المدلسة وغير الدقيقة حول إيران"، مضيفا: "إنها مشتتة وضعيفة المصادر وخطيرة، على الأقل إيران لا تعلم كيف تفكر، وفى هذه الحالة قد يكون ذلك شيئا جيدا للغاية".



ترامب

وكان ترامب نفى منذ أيام تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن مسؤولين أمريكيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندى إلى الشرق الأوسط لمواجهة أى هجوم محتمل من قبل إيران، وفقا لوكالة رويترز.

وقال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض: "أعتقد أنها أخبار مزيفة، ولكن هل من الممكن أن نفعل ذلك؟ بكل تأكيد ولكننا لم نخطط لذلك، ونأمل ألا نضطر له، وإذا فعلنا فسنرسل جحيما أكثر من هذا بكثير".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 120 ألف جندى إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرّعَت العمل على إنتاج أسلحة نووية، بحسب مقترح من القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان.