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الجمعة، 17 مايو 2019 01:02 م
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تحرير 854 مخالفة مرورية وفحص 21 شخصًا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 17 مايو 2019 12:00 م
تحرير 854 مخالفة مرورية وفحص 21 شخصًا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 854 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 21 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

 

 


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