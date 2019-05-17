تحرير 854 مخالفة مرورية وفحص 21 شخصًا فى حملة مكبرة بالمنوفية

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 21 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.