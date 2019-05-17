تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلتي الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة، 120 المتجهة إلى تبوك، ورحلتي الخطوط السعودية، 414 المتجهة إلى الرياض، 318 المتجهة إلى المدينة، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط المصرية العالمية 5340 المتجهة مدريد، قد تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.