بيكر هيوز: عدد حفارات النفط فى أمريكا ينخفض لثانى أسبوع على التوالى

رويترز

خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لثانى أسبوع على التوالى ليصل إلى أدنى مستوى منذ مارس 2018، مع قيام بعض الشركات بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق.

وعلى الرغم من هذه التخفيضات، فإن الإنتاج فى أكبر تشكيلات النفط الصخرى فى الولايات المتحدة من المتوقع أن يواصل الارتفاع من مستويات قياسية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، فى تقريرها الأسبوعى الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثلاثة حفارات نفطية فى الأسبوع المنتهى فى السابع عشر من مايو، ليصل إجمالى عدد الحفارات إلى 802 مقارنة مع 844 حفارا كانت قيد التشغيل قبل عام.

وتراجع عدد حفارات النفط النشطة فى الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولى للانتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الخمسة الماضية مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والانتاج بخفض الانفاق على أنشطة الحفر الجديدة مع تركيزها على نمو الأرباح بدلا من زيادة الانتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع إن انتاج النفط الأمريكى من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية سيرتفع إلى مستوى قياسى جديد عند 8.49 مليون برميل يوميا فى يونيو.