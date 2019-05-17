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بعد وصوله لـ73دولار للبرميل.. تعرف على أسباب ارتفاع النفط اليوم

الجمعة، 17 مايو 2019 09:50 م
بعد وصوله لـ73دولار للبرميل.. تعرف على أسباب ارتفاع النفط اليوم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك
كتبت - مروة الغول
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم  الجمعة، حيث سجلت عقود خام  برنت 38 ارتفاع بمقدار 38 سنتا أو ما يعادل 0.5٪ وذلك عن  آخر إغلاق لها إلى 73 دولارا للبرميل، ويعد ذلك الارتفاع لخام برنت بمقدار 3.4 ٪ خلال الأسبوع الجارى وهو ما يعد  أول مكاسب يحققها الخام خلال ال  3 أسابيع الماضية.
 
وسجل  خام  غرب تكساس الوسيط ارتفاع بمقدار 46 سنتا أو  ما يعادل 0.7 ٪ حيث ارتفع  إلى 63.32 دولار للبرميل.
 
وفى هذا الإطار نجد أسعار النفط جاءت مدعومة بالتوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بإعلان المملكة العربية السعودية عن أن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط فى المملكة بعد يومين من تعرض ناقلتى نفط سعوديتين للتخريب قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة واستهداف ناقلات نفط  فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
يذكر أن  تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يتعقد اجتماعا  بداية  الأسبوع القادم  وذلك من أجل تقييم مدى التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض امدادات إنتاج النفط كما سيتم إصدار القرار الخاص  استمرار اتفاق خفض الإنتاج أو زيادة بمقدار معين.
 
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ودول من خارجها من ضمنها روسيا او ما يعرف ب "أوبك +" قد اصدت قرار بداية من يناير الماضى بخفض إمدادات النفط بمقدار 1.2مليون برميل يوميا.
 

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