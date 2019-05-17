النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهولين مبلغ مالى من إحدى الشركات بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهولين مبلغ مالى من مكتب تابع لإحدى الشركات الشهيرة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة

وانتدبت النيابة فريق من المعمل الجنائي لجمع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، لفحصها وتحليلها وكتابة تقرير وافً عنها، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد سرقة مجهولين لمكتب تابع لإحدى الشركات، الشهيرة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مجهولين سرقوا مبلغ مالى من المكتب، مستغلين انصراف الموظفين وفراغه من العاملين به.

وحرر محضر بالواقعة، ويفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، لكشف هوية المتهمين بالسرقة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المقيمين بالشقق المجاورة للمكتب، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.