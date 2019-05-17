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الجمعة، 17 مايو 2019 08:57 م
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المندوب الروسى بمجلس الأمن ينفى قيام موسكو أو دمشق باستهداف المدنيين

الجمعة، 17 مايو 2019 08:16 م
المندوب الروسى بمجلس الأمن ينفى قيام موسكو أو دمشق باستهداف المدنيين فاسيلى نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
موسكو أ ش أ/
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن روسيا وسوريا لا تقومان بأى عمليات قتالية ضد المدنيين فى سوريا، وأنهما تحاربان الإرهاب.

وقال المندوب - خلال اجتماع استثنائى لمجلس الأمن الدولى حول سوريا - : "نرفض بشكل قاطع الاتهامات بانتهاك القانون الإنسانى الدولي، لا الجيش السورى ولا القوات الجوية الروسية تقوم بعمليات قتالية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأضاف "هدفنا هو الإرهابيون، الذين يفضل البعض منكم عدم ذكرهم".

 


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