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القبض على المتهمين بإطلاق النار على عامل أمام منزله بالمنيا

الجمعة، 17 مايو 2019 11:32 م
القبض على المتهمين بإطلاق النار على عامل أمام منزله بالمنيا اسعاف -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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تعرض عامل بمركز ديرمواس جنوب المنيا لإطلاق النار عليه من قبل 4 أشخاص أمام منزله بسبب الخلافات بينهم.
 

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير المباحث بإصابة عامل بمركز ديرمواس بطلق نارى أثناء تواجده أمام منزله.

 

وعلى الفور انتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائى جنوب والمقدم محمد الدروى رئيس مباحث ديرمواس والرائد علاء البرادعي لفحص البلاغ، وتبين أصابة ا.ع عاطل بعدة طلقات نارية.

 

وبينت التحريات قيام 4 أشخاص بإطلاق النار عليه أثناء تواجده أمام منزله محدثين إصابته، وذلك بسبب تورطه مع أشخاص آخرين من مركز ديروط بأسيوط فى سرقة سيارتهم وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.


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