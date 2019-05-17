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الخارجية الأمريكية: نأخذ مزاعم خرق إيران للعقوبات بجدية وسنتحرك إذا لزم الأمر

الجمعة، 17 مايو 2019 05:06 م
الخارجية الأمريكية: نأخذ مزاعم خرق إيران للعقوبات بجدية وسنتحرك إذا لزم الأمر ناقلة نفط إيرانية - أرشيفية
رويترز
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة للعقوبات الإيرانية وستتخذ إجراء إذا لزم الأمر، جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ناقلة تقوم بتفريغ زيت وقود إيرانى فى ميناء صينى.

وكانت "رويترز"، ذكرت، أمس الخميس، أن ناقلة تحمل زيت وقود إيرانيا أفرغت شحنتها فى صهاريج للتخزين بالقرب من مدينة تشوشان الصينية، وقال المتحدث، "نحن ملتزمون بفرض عقوباتنا خاصة تلك المرتبطة بقطاعى النفط والبتروكيماويات الإيرانى"، لكنه رفض التعليق على التقرير.

 

 

 


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