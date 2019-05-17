الجيش الليبى: مليشيات الوفاق تعتقل مئات الداعمين للقوات المسلحة فى طرابلس

كتب : أحمد جمعة

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى، إن المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق اعتقلت تعسفيا وأخفت قسرًا مئات الأشخاص من مؤيدى القوات المسلحة الليبية فى طرابلس.

وأكد الجيش الليبى فى بيان له أن مليشيات مصراتة ألقت القبض على نحو 180 شخصًا من مؤيدى الجيش الليبى وقامت باحتجازهم بإحدى المزارع الواقعة على طريق السدرة.

وأشار المركز الإعلامى التابع للجيش الليبى إلى أن المحتجزين جرى سجنهم داخل ما يعرف بـ “مزرعة المجدوب” والموجودة فيها غرفة عمليات لبعض مليشيات مصراتة، هذا إن لم يتم نقلهم لجهة أخرى، مؤكدا أن عمليات القبض والاحتجاز ليست الأولى من نوعها، حيث سبق اقتياد الكثيرين لمجرد الاشتباه بتأييدهم للقوات المسلحة الليبية.