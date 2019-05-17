video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجيش الليبى: مليشيات الوفاق تعتقل مئات الداعمين للقوات المسلحة فى طرابلس

الجمعة، 17 مايو 2019 01:39 م
الجيش الليبى: مليشيات الوفاق تعتقل مئات الداعمين للقوات المسلحة فى طرابلس الجيش الليبى فى طرابلس
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى، إن المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق اعتقلت تعسفيا وأخفت قسرًا مئات الأشخاص من مؤيدى القوات المسلحة الليبية فى طرابلس.

 

وأكد الجيش الليبى فى بيان له أن مليشيات مصراتة ألقت القبض على نحو 180 شخصًا من مؤيدى الجيش الليبى وقامت باحتجازهم بإحدى المزارع الواقعة على طريق السدرة.

 

وأشار المركز الإعلامى التابع للجيش الليبى إلى أن المحتجزين جرى سجنهم داخل ما يعرف بـ “مزرعة المجدوب” والموجودة فيها غرفة عمليات لبعض مليشيات مصراتة، هذا إن لم يتم نقلهم لجهة أخرى، مؤكدا أن عمليات القبض والاحتجاز ليست الأولى من نوعها، حيث سبق اقتياد الكثيرين لمجرد الاشتباه بتأييدهم للقوات المسلحة الليبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسلح بمليشيات طرابلس يقتل مواطن ليبى أمام زوجته وأطفاله غرب العاصمة

الجيش الليبى: جماعة الإخوان تستجدى الغرب بعد اقتراب نهايتها فى طرابلس

ليبيا تحتفل بالذكرى الخامسة لإطلاق عملية الكرامة.. حفتر تمكن من تشكيل جيش وطنى قوى لمواجهة الإرهاب.. وحرر مدن المنطقتين الشرقية والغربية ويسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة

مسئول ليبى: الدعم التركى لمليشيات طرابلس لن يؤثر على المشهد العسكرى

تركيا تدعم مليشيات طرابلس بطائرات بدون طيار لعرقلة عملية الجيش الليبى.. الدفاعات الأرضية للجيش الوطنى تسقط "دورن" تركية جنوبى البلاد.. واتهامات للنظام التركى بنقل المسلحين والقاعدة وداعش من سوريا إلى ليبيا

الجيش الليبى

مليشيات حكومه الوفاق

اعتقال مئات فى طرابلس

اخبار ليبيا

اخبار طرابلس

مليشيات مصراته

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة