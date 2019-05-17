اعتقال 3 من إرهابيى داعش فى محافظة الأنبار العراقية

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أعلن قائد شرطة الأنبار هادى رزيج، اليوم الجمعة، اعتقال ثلاثة إرهابيين اعترفوا باستهداف القوات الأمنية عام 2014 بمناطق متفرقة من المحافظة.

وقال قائد شرطة الأنبار- فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" - إنه تم التحقيق مع الإرهابيين وتصديق أقوالهم ابتدائيا وقضائيا.

يذكر أن شرطة الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المطلوبين و"الإرهابيين" المتورطين باستهداف القوات الأمنية والمدنيين فى عام 2014، عندما احتل تنظيم الإرهابى داعش أغلب مدن المحافظة آنذاك.