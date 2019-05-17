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اتحاد المصريين بالنمسا يشكر السفير على دعوته لمأدبة إفطار

الجمعة، 17 مايو 2019 06:33 م
اتحاد المصريين بالنمسا يشكر السفير على دعوته لمأدبة إفطار الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة
كتب محمود راغب
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لبى الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة دعوة السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية على مأدبة الإفطار التي أقامها السفير لأبناء الجالية المصرية بالنمسا.

 

وقال بهجت العبيدى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إننا نتوجه بالشكر للسفير عمر عامر على هذه الدعوة الكريمة، وأننا حرصنا على تلبية هذه الدعوة لما للسفير المصري من مكانة كبيرة في نفوسنا وفي نفوس أبناء الجالية المصرية بالنمسا، تلك المكانة التي اكتسبها لأسباب كثيرة كان على رأسها تواجده المستمر بين أبناء الجالية، وتفاعله الدائم مع كافة الفعاليات التي يقيمها أبناء الجالية المصرية بالنمسا. بالإضافة إلى تلبيته السريعة لكل ما يعن لأبناء الجالية من اقتراحات أو أفكار تهدف إلى التيسير عليهم.

 

وأضاف بهجت العبيدي أن مأدبة الإفطار كانت فرصة لالتقاء المشتغلين بالعمل العام المصري بالنمسا مع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا من ناحية والتقائهم بعضهم البعض من ناحية أخرى، مؤكدا أن مثل تلك المناسبات يكون لها أثر إيجابي على علاقة أبناء الجالية بالبعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا وكذلك أثر إيجابي في علاقة المسؤولين عن الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا بعضهم البعض.

 

 


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