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بمناسبة اليوم العالمى للمعلومات..

19.8مليون فرد يستخدمون الإنترنت فى تحميل الألعاب والفيديو خلال 2018

الخميس، 16 مايو 2019 11:54 ص
19.8مليون فرد يستخدمون الإنترنت فى تحميل الألعاب والفيديو خلال 2018 19.8 مليون مستخدم للإنترنت فى تحميل الألعاب
كتبت- هبة حسام
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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الخميس، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمى لمجتمع المعلومات الذى يحتفل به يوم 17 مايو من كل عام، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق يوم تأسيس الاتحاد الدولـى للاتصالات(ITU)  وتوقيـع الاتفاقيـة الدوليـة الأولى للبرق فى عام 1865 مـن أجـل التركيز على أهميـة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبمناسبة اليوم العالمى لمجتمع المعلومات، أعلن جهاز الإحصاء عددا من المؤشرات الهامة فى هذا الإطار، أبرزها، أن عدد أفراد الأسر، الذين يستخدمون الإنترنت فى تحميل الصور والفيديوهات والألعاب واللعـب عبر الإنترنـت 19.8 مليون فـرد عـام 2018، مقابل 18.07 مليون فرد عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 9.57%.

وأضاف البيان، أن عدد أفـراد الأســر مستخدمـى الإنترنــت فى الحصول على معلومـات من الجهــات الحكوميــة، بلغ 7.69 مليون فرد عام 2018، مقابل 6.66 مليون فرد عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 15.46%، مشيرا إلى أن عدد الأسر التى لديها حاسـب آلى، بلغ 13.82 مليون أسـرة عام 2018، مقابل 12.64 مليون أسرة عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 9.33%.

وذكر الجهاز، أن عدد الأسر التى لديها جهاز تليفزيون بلغ 23.54 مليون أسرة عام 2018، مقابل 22.13 مليون أسرة عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 6.37%، فيما بلغ عدد الأسر التى لديها هاتف محمول 23.41 مليون فرد عام 2018، مقابل 22.19 مليون فرد عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 5.50%.

 

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بينما بلغ عدد أفـراد الأسـر مستخدمـى الإنترنـت فى الحصـول على معلومات عـن السلـع والخدمات 8.67 مليون فرد عام 2018، مقابل7.36  مليـون فرد عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 17.80%.

وأشار الجهاز فى بيان اليوم، إلى عدد أفـراد الأسـر مستخدمــى الإنترنــت فى  إرسال واستقبال البريد الإلكترونى، والذى بلغ 26.26 مليون فــرد عام 2018، مقابل 25.66 مليون فرد عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.34%.

ومن الجدير بالذكر أن احتفال هذا العام باليوم العالمى لمجتمع المعلومات، يُحتفل به تحت شعار "سد الفجوة التقييسية" من أجل زيادة قدرة الدول النامية فى مجال تقييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيـادة الوعـى بالإمكانيات التى يمكـن أن يوفرها استخدام تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات (ICT) لسد الفجـوة الرقميـة بين المجتمعات المختلفة.


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