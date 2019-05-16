وكيل أوقاف أسيوط:شهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين بمسابقة القرآن الكريم

أسيوط ـ محمود عجمى

تابع الدكتور عاصم محمود قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الخميس، سير الاختبارات الشفوية للمتقدمين فى مسابقة التشجيعية فى حفظ القرآن الكريم وإتقان أحكام التجويد المنعقدة فى مسجد ناصر بمدينة أسيوط، وسط حضور كبير من المتسابقين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لـ"اليوم السابع"، أن مسابقة القرآن الكريم تقام تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وتحت إشراف مديرية الأوقاف، حيث سيتم تكريم الفائزين وحصول الأوائل على شهادات تقدير وجوائز مالية قيّمة، خلال ليلة القدر بشهر رمضان فى احتفالية كبرى بحضور محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وكيل أوقاف أسيوط يتابع سير اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم في رمضان



وكيل أوقاف أسيوط يتابع سير اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم في رمضان