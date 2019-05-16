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لخدمة المواطنين والسيدات قبل العيد..

ورشة عمل لمناقشة تفاصيل عودة التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة فى الأقصر

الخميس، 16 مايو 2019 08:34 م
ورشة عمل لمناقشة تفاصيل عودة التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة فى الأقصر ورشة عمل لرؤساء الوحدات
الأقصر – أحمد مرعى
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نظمت إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا جنوبى الأقصر بقيادة محمود الضوى، ورشة عمل لرؤساء الوحدات، لبحث سبل تسجيل حالات برنامج تكافل وكرامة بعد تحديث الرقم الكودى للمحافظة، ولإعادة الخدمة للمواطنين والأسر الفقيرة والسيدات العائلات، وذلك قبل دخول عيد الأضحى المبارك.
 

حضر ورشة العمل فريق من رؤساء الوحدات والباحثين والمراجعين للضمان وقسم المعلومات والرقابة والمتابعة، وقسم التفتيش المالى والإدارى، وتم خلالها شرح ومناقشة جميع التعليمات الخاصة لتكافل وكرامة الجديدة، وحل المشكلات الخاصة بالتسجيل والرقم الكودى للمحافظة، وذلك فى قاعة الشبان المسلمين بشارع أحمد عرابى، بحضور كل من بستانى عبد العزيز مدير إدارة الحماية بالأقصر، ومحمود إبراهيم الضوى مدير إدارة الشئون الاجتماعية بإسنا.
 

وكان قد كشف محمود فاروق مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، وافقت على إعادة العمل فى تسجيل حالات المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة بعد فترة من توقف البرنامج فى عدة مدن وقرى بالمحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين الظروف المعيشية لحياة الأسر المستحقة، موضحاً أنه بالنسبة للحالات التى تم تجميدها من الوزارة لتحديث قاعدة بيانات تكافل وكرامة التى تقوم بها الوزارة، والتى تم على إثرها تجميد حالات كرامة لحين العرض على القومسيون الطبى المميكن، فأنه فى حالة الاستحقاق يتم استئناف هذه الحالات مركزيا من قبل الوزارة مباشرة، موضحاً أنه فى حالة عدم الاستحقاق يتم عمل تظلم على مواقع المجالس الطبية المتخصصة من القومسيون الطبى، وهذه الإجراءات تقوم بها الوزارة لتحديث قاعدة البيانات لبرنامج تكافل وكرامة وذلك من خلال الاتصال بالإدارة العامة للضمان والتعويضات بالوازرة، وقد تم اخطار كافة الجهات المختصة بذلك.
 

وأضاف مدير تضامن الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر إعادة العمل على تسجيل الحالات فى برنامج تكافل وكرامة فى محافظة الأقصر، واستئناف العمل والتسجيل على أجهزة التابلت لبرنامج تكافل وكرامة بعد عمل التحديث اللازم له، واستقبال المواطنين بالوحدات الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر والذين يرغبون فى الحصول على المساعدة بشرط انطباق التعليمات عليهم، ويعتبر استحقاق برنامج تكافل 325 جنيها بالإضافة إلى للأبناء 80 جنيها للمرحلة الابتدائية، و100 جنيه للمرحلة الإعدادية، و140 جنيها للمرحلة الثانوية، أما استحقاق برنامج كرامة هو استحقاق فردى بمبلغ 450 جنيها، يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع العبء عن الأسر المستحقة وتحسين الظروف المعيشية لهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وذلك من خلال وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.


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