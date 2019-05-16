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نفيسة العلم تحتضن أبناءها سجدا ركعا فى ليل ونهار رمضان بمسجدها

الخميس، 16 مايو 2019 02:51 م
نفيسة العلم تحتضن أبناءها سجدا ركعا فى ليل ونهار رمضان بمسجدها
كتب: إسماعيل رفعت
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تستقبل نفيسة العلم زوارها وأحباءها بمسجدها بمصر القديمة، للقيام والتهجد والصلاة فى نهار وطوال ليالى شهر رمضان الكريم ليستنشقوا رحيق آل البيت الكرام رضوان الله عليهم.

ويستقبل مسجد السيدة نفيسة الملقبة بنفيسة العلوم الزوار والرواد بكثافة فى أيام رمضان، حيث يقع مسجدها بمنطقة سميت باسمها حبا لآل البيت والنبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وتخصص الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن مخصصات وبرامج عمل ودعاة متميزين وطاقم عمل لخدمة مسجد نفيسة العلم.

ويقع مشهد السيدة نفيسة أو مسجد السيدة نفيسة فى منطقة السيدة نفيسة بالقاهرة، المسماة قديمًا بدرب السباع، ويقع في بداية الطريق المسمى طريق أهل البيت، حيت يصبح المشهد النفيسي هو المحطة الثانية في هذا الطريق بعد مشهد الإمام علي زين العابدين (مقام رأس زيد بن علي، وطريق أهل البيت طريق شهير يبدأ بمقام زين العابدين وينتهى بمشهد السيدة زينب بنت علي مرورا بالسيدة نفيسة والسيدة سكينة بنت الحسين والسيدة رقية بنت علي بن أبي طالب وسيدي محمد بن جعفر الصادق والسيدة عاتكة عمة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام.


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