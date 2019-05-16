منى محرز تبحث مع وفد رجال الأعمال الأيرلنديين استيراد الأبقار العشار

استقبلت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، وفد من رجال الأعمال الأيرلنديين لدراسة أوجه التعاون المختلفة فى مجال الإنتاج الحيوانى والإستفادة بالتقدم التكنولوجى بأيرلندا فى هذا المجال.

حضر اللقاء السفير الأيرلندى و المستشار الزراعى و عدد كبير من رجال الأعمال المصريين ورئيس الهبئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص والمشرف غلي العلاقات الزرعية الخارجية.

وقالت منى محرز، تم مناقشة كيفية التعاون فى إستيراد عجلات عشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من أيرلندا والتى تتناسب مع صغار المربين مع توفير أفضل الأنواع الملائمة للظروف المصرية وذات إنتاجية عالية بأسعار مناسبة ، حيث أن المستهدف توفير 2 مليون طن لبن خلال 5 سنوات.

وأوضحت منى محرز، يتم حاليا تنفيذ مشروع التحسين الوراثي وإنشاء 800 وحدة تلقيح صناعي في كل الوحدات البيطرية وتطوير مراكز إنتاج سائل منوى.